Россияне заявили о мощном обстреле Белгородской области

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об обстреле Белгородской области, в частности поселка Ракитное.

Источник: Гладков в telegram

Детали: По словам Гладкова, ВСУ якобы нанесли удар по Ракитному.

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Губернатор сообщил, что в результате удара погибли 5 человек и еще 12 получили ранения.

Кроме того, утверждает он, повреждения получили газопровод и линия электропередач.

Прямая речь: "Поврежден газопровод – временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи".