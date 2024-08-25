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Россияне заявили о мощном обстреле Белгородской области

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 04:34
Россияне заявили о мощном обстреле Белгородской области
скриншот видео

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об обстреле Белгородской области, в частности поселка Ракитное.

Источник: Гладков в telegram

Детали: По словам Гладкова, ВСУ якобы нанесли удар по Ракитному.

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Губернатор сообщил, что в результате удара погибли 5 человек и еще 12 получили ранения.

Кроме того, утверждает он, повреждения получили газопровод и линия электропередач.

Прямая речь: "Поврежден газопровод – временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи".

Росcиявойна
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