Россияне заявили о мощном обстреле Белгородской области
Воскресенье, 25 августа 2024, 04:34
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об обстреле Белгородской области, в частности поселка Ракитное.
Источник: Гладков в telegram
Детали: По словам Гладкова, ВСУ якобы нанесли удар по Ракитному.
Реклама:
Губернатор сообщил, что в результате удара погибли 5 человек и еще 12 получили ранения.
Кроме того, утверждает он, повреждения получили газопровод и линия электропередач.
Прямая речь: "Поврежден газопровод – временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи".