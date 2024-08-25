Захисники збили 8 "Шахедів" і завадили російським ракетам досягти цілей – ПС

У ніч на 25 серпня ворог завдав удару ракетами різних типів по прифронтових областях України, атакував і безпілотниками.

Джерело: Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук

Пряма мова: "Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М" та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей.

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Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей".

Деталі: Крім того, окупанти атакували 9-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда – Крим.

Вісім "Шахедів" збили збиті мобільними вогневими групами у Миколаївській області.