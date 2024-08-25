Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники сбили 8 "Шахедов" и помешали российским ракетам достичь целей – ВС

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 08:00
Защитники сбили 8 Шахедов и помешали российским ракетам достичь целей – ВС
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 25 августа враг нанес удар ракетами различных типов по прифронтовым областям Украины, атаковал и беспилотниками.

Источник: Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук

Прямая речь: "Атаковано Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую области. Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей: крылатую "Искандер-К", баллистическую "Искандер-М" и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей.

Реклама:

Вследствие активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей".

Детали: Кроме того, оккупанты атаковали 9-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" с мыса Чауда – Крым.

Восемь "Шахедов" сбили сбиты мобильными огневыми группами в Николаевской области.

ШахедВоздушные силы ВСУракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
Шахед
В акватории Черного моря зафиксировали движение вражеских "Шахедов" – Воздушные силы
В Черкасской области упала российская ракета, вспыхнул пожар, есть разрушения – ОВА
Армия РФ атаковала Украину ударными БпЛА с нескольких направлений
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: