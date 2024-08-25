Защитники сбили 8 "Шахедов" и помешали российским ракетам достичь целей – ВС

В ночь на 25 августа враг нанес удар ракетами различных типов по прифронтовым областям Украины, атаковал и беспилотниками.

Источник: Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук

Прямая речь: "Атаковано Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую области. Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей: крылатую "Искандер-К", баллистическую "Искандер-М" и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей.

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Вследствие активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей".

Детали: Кроме того, оккупанты атаковали 9-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" с мыса Чауда – Крым.

Восемь "Шахедов" сбили сбиты мобильными огневыми группами в Николаевской области.