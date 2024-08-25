У війні проти України Росія втратила ще 1190 військових
Неділя, 25 серпня 2024, 08:20
За минулу добу російська армія втратила ще 1190 солдатів, 5 танків і 47 артсистем.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 607680 (+1190) осіб,
- танків ‒ 8547 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од,
- артилерійських систем – 17396 (+47) од,
- РСЗВ – 1171 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 936 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31) од,
- крилатих ракет ‒ 2444 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од,
- спеціальної техніки ‒ 2928 (+17) од.