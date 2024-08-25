В войне против Украины Россия потеряла еще 1190 военных
Воскресенье, 25 августа 2024, 08:20
За минувшие сутки российская армия потеряла еще 1190 солдат, 5 танков и 47 артсистем.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 607680 (+1190) человек,
- танков – 8547 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 16631 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 17396 (+47) ед,
- РСЗО – 1171 (+2) ед,
- средств ПВО – 936 (+1) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 14095 (+31) ед,
- крылатых ракет – 2444 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23475 (+92) ед,
- специальной техники – 2928 (+17) ед.