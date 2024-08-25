Вночі окупанти вдарили по готелю у Краматорську: постраждали іноземні журналісти

Вночі російські окупанти вдарили по готелю у Краматорську, відомо про 2 поранених, ще одна людина - під завалами. Усі троє - журналісти, громадяни України, США та Британії.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, прокуратура Донецької області

Пряма мова: "Серед ночі росіяни ударили по Краматорську.

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Черговою мішенню в місті став готель — наразі відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії".

Деталі: Крім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

Прокуратура повідомляє, що 24 серпня 2024 року, о 22:35, війська РФ вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М", по Краматорську: "Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років. У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла".

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Ще один їх колега, ймовірно, знаходиться під завалами.

Пошукові роботи тривають. На місці працюють рятувальники й правоохоронці.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).