Ночью оккупанты ударили по отелю в Краматорске: пострадали иностранные журналисты

Ночью российские оккупанты ударили по гостинице в Краматорске, известно о 2 раненых, еще один человек - под завалами. Все трое - журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Среди ночи россияне ударили по Краматорску.

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Очередной мишенью в городе стал отель - сейчас известно о 2 раненых, еще 1 человек находится под завалами. Все трое пострадавших - журналисты, граждане Украины, США и Великобритании".

Детали: Кроме отеля, повреждена также многоэтажка поблизости.

Прокуратура сообщает, что 24 августа 2024 года, в 22:35, войска РФ ударили, вероятно, ракетой "Искандер-М", по Краматорску: "Под прицелом оккупантов оказался жилой квартал, где на территории разрушенного местного отеля получили телесные повреждения двое журналистов иностранного медиа 38 и 40 лет. У них диагностированы минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела".

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Еще один их коллега, вероятно, находится под завалами.

Поисковые работы продолжаются. На месте работают спасатели и правоохранители.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).