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Найбільше 24 серпня ворог атакував на Покровському напрямку – 58 зіткнень із 160

Альона Мазуренко Неділя, 25 серпня 2024, 10:15
Найбільше 24 серпня ворог атакував на Покровському напрямку – 58 зіткнень із 160
фото: Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень з ворогом, понад третина з них – 58 на Покровському напрямку, де найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.

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За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів 15 ракетами та 95 авіаударів, скинувши 127 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 143 - із реактивних систем залпового вогню".

Деталі: Водночас захисники 24 серпня завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Крім цього, уразили пункт управління, 4 артилерійські системи, 2 РЛС, 2 системи дистанційного мінування та склад боєприпасів.

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Глибокого та Вовчанська.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку ворог атакував 14 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку також відбулося 14 боєзіткнень біля Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового, Невського та Діброви.

На Сіверському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку росіяни атакували 19 разів біля Ступочок, Часового Яру, Калинівки, Григорівки, Предтечиного.

На Торецькому напрямку точилося 14 боїв неподалік Неліпівки, Торецька, Нью-Йорка та Диліївки.

На Покровському напрямку захисники відбивали 58 ворожих штурмових дій, зокрема, в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Птиче, Новогродівка. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового.

На Курахівському напрямку сили оборони зупинили 18 атак противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники 8 разів наступали у бік Водяного, Вугледару та Катеринівки. Успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення неподалік Новоандріївки та Щербаків.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артобстріли н.п. з території РФ.

Генштабвійнаокупація
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