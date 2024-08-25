Больше всего 24 августа враг атаковал на Покровском направлении – 58 столкновений из 160

За прошедшие сутки на фронте произошло 160 боевых столкновений с врагом, более трети из них - 58 на Покровском направлении, где наибольшая концентрация атак была у Новогродовки и Калинового.

Источник: Генштаб

Дословно: "За прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

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По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах пять ударов 15 ракетами и 95 авиаударов, сбросив 127 КАБов. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 143 - из реактивных систем залпового огня".

Детали: В то же время защитники 24 августа нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага. Кроме этого, поразили пункт управления, 4 артиллерийские системы, 2 РЛС, 2 системы дистанционного минирования и склад боеприпасов.

На Харьковском направлении шли три боя вблизи Глубокого и Волчанска.

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На Купянском направлении враг атаковал 14 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки.

На Лиманском направлении также произошло 14 боестолкновений у Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового, Невского и Дибровы.

На Северском направлении произошло 9 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Выемки и Спирного.

На Краматорском направлении россияне атаковали 19 раз у Ступочек, Часового Яра, Калиновки, Григорьевки, Предтечино.

На Торецком направлении шло 14 боев неподалеку Нелиповки, Торецка, Нью-Йорка и Дилиевки.

На Покровском направлении защитники отражали 58 вражеских штурмовых действий, в частности, в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Птичье, Новогродовка. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки и Калинового.

На Кураховском направлении силы обороны остановили 18 атак противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении российские захватчики 8 раз наступали в сторону Водяного, Угледара и Катериновки. Успеха не имели.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения неподалеку Новоандреевки и Щербаков.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артобстрелы н.п. с территории РФ.