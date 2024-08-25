Окупанти обстріляли Херсон, загинула жінка
Неділя, 25 серпня 2024, 10:23
Російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок ворожої атаки по житловому будинку загинула жінка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Дослівно: "Російська армія вдарила по житловому будинку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок "прильоту" оселя – знищена. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки".
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Деталі: Прокудін повідомив, що наразі встановлюють особу загиблої.