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Окупанти обстріляли Херсон, загинула жінка

Альона Мазуренко Неділя, 25 серпня 2024, 10:23
Окупанти обстріляли Херсон, загинула жінка
Фото Дмитра Ларіна, УП

Російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок ворожої атаки по житловому будинку загинула жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "Російська армія вдарила по житловому будинку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок "прильоту" оселя – знищена. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки".

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Деталі: Прокудін повідомив, що наразі встановлюють особу загиблої.

Херсонобстріл
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