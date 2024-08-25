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Оккупанты обстреляли Херсон, погибла женщина

Алена МазуренкоВоскресенье, 25 августа 2024, 10:23
Оккупанты обстреляли Херсон, погибла женщина
Фото Дмитрия Ларина, УП

Российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона, в результате вражеской атаки по жилому дому погибла женщина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин

Дословно: "Российская армия ударила по жилому дому в Днепровском районе Херсона. В результате "прилета" дом - уничтожен. Из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшей женщины".

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Детали: Прокудин сообщил, что сейчас устанавливают личность погибшей.

Херсонобстрел
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