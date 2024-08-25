Оккупанты обстреляли Херсон, погибла женщина
Воскресенье, 25 августа 2024, 10:23
Российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона, в результате вражеской атаки по жилому дому погибла женщина.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин
Дословно: "Российская армия ударила по жилому дому в Днепровском районе Херсона. В результате "прилета" дом - уничтожен. Из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшей женщины".
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Детали: Прокудин сообщил, что сейчас устанавливают личность погибшей.