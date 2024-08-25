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У Китаї обурились через нові санкції США проти китайських компаній, які допомагають РФ

Альона Мазуренко Неділя, 25 серпня 2024, 11:33
У Китаї обурились через нові санкції США проти китайських компаній, які допомагають РФ
ФОТО: GETTY

У Китаї обурились через нові санкції США проти китайських компаній, які допомагають РФ обходити санкції та експортують товари подвійного призначення, які Росія використовує для виробництва зброї у війні з Україною. Китай заявив, що вживатиме заходів для захисту прав та інтересів бізнесу країни.

Джерело: Financial Post

Дослівно Мінторгівлі Китаю: "Китай закликає США негайно припинити свої неправомірні дії і вживатиме необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній".

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Деталі: 23 серпня США оголосили про санкції проти сотень фірм у Росії, Європі, Азії та на Близькому Сході, звинувативши їх у наданні продуктів і послуг, що допомагають Росії уникати санкцій. Держдеп США заявив, що занепокоєний "масштабами експорту товарів подвійного призначення" з Китаю до Росії.

Водночас Міністерство торгівлі Китаю у своїй заяві рішуче виступило проти того, що США внесли низку китайських компаній до свого списку експортного контролю. Цей крок забороняє таким компаніям торгувати з американськими фірмами без отримання майже недосяжної спеціальної ліцензії.

У міністерстві заявили, що дії США є "типовими односторонніми санкціями" і що вони порушать світові торговельні порядки і правила, а також "вплинуть на стабільність глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок".

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За даними Держдепу США, деякі китайські компанії постачали російським компаніям верстати та комплектуючі.

Китай намагається позиціонувати себе нейтрально, але після того, як західні країни наклали жорсткі санкції на російську нафту у відповідь на введення Росією військ в Україну в лютому 2022 року, Китай різко активізував закупівлю російської нафти, збільшивши свій вплив в Росії.

Правитель Росії Володимир Путін також підкреслив важливість Китаю, зустрівшись у Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном невдовзі після інавгурації на п'ятий термін у Кремлі.

КитайвійнасанкціїСША
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