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В Китае возмутились из-за новых санкций США против китайских компаний, которые помогают РФ

Алена МазуренкоВоскресенье, 25 августа 2024, 11:33
В Китае возмутились из-за новых санкций США против китайских компаний, которые помогают РФ
ФОТО: GETTY

В Китае возмутились из-за новых санкций США против китайских компаний, которые помогают РФ обходить санкции и экспортируют товары двойного назначения, которые Россия использует для производства оружия в войне с Украиной. Китай заявил, что будет принимать меры для защиты прав и интересов бизнеса страны.

Источник: Financial Post

Дословно Минторговли Китая: "Китай призывает США немедленно прекратить свои неправомерные действия и будет принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний".

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Детали: 23 августа США объявили о санкциях против сотен фирм в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке, обвинив их в предоставлении продуктов и услуг, помогающих России избегать санкций. Госдеп США заявил, что обеспокоен "масштабами экспорта товаров двойного назначения" из Китая в Россию.

В то же время Министерство торговли Китая в своем заявлении решительно выступило против того, что США внесли ряд китайских компаний в свой список экспортного контроля. Этот шаг запрещает таким компаниям торговать с американскими фирмами без получения почти недосягаемой специальной лицензии.

В министерстве заявили, что действия США являются "типичными односторонними санкциями" и что они нарушат мировые торговые порядки и правила, а также "повлияют на стабильность глобальных промышленных цепей и цепей поставок".

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По данным Госдепа США, некоторые китайские компании поставляли российским компаниям станки и комплектующие.

Китай пытается позиционировать себя нейтрально, но после того, как западные страны наложили жесткие санкции на российскую нефть в ответ на введение Россией войск в Украину в феврале 2022 года, Китай резко активизировал закупку российской нефти, увеличив свое влияние в России.

Правитель России Владимир Путин также подчеркнул важность Китая, встретившись в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином вскоре после инаугурации на пятый срок в Кремле.

КитайвойнасанкцииСША
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