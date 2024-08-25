Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу ворог 261 раз бив по Сумщині: четверо цивільних загинуло, 13 – поранених

Альона Мазуренко Неділя, 25 серпня 2024, 12:20
За добу ворог 261 раз бив по Сумщині: четверо цивільних загинуло, 13 – поранених
фото: Сумська поліція

За добу 24 серпня російські окупанти завдали 261 удар по території Сумської області, внаслідок обстрілів окупантів загинуло 4-ро цивільних та 13 людей постраждали.

Джерело: відділ комунікації поліції Сумської області

Дослівно: "Минулої доби ворог завдав 261 удар по території Сумської області. Загалом 50 населених пунктів піддавалися обстрілам з різних видів зброї.

Реклама:

Внаслідок обстрілів загинуло четверо цивільних осіб, поранення отримали 13 мирних мешканців".

Деталі: На території області було пошкоджено шість багатоквартирних будинків, 26 приватних житлових будинків, будівлю навчального закладу, господарчі споруди, легкові автомобілі, газопровід, магазини, відбулось загоряння сухостою площею близько 2 га.

За даними фактами слідчими поліції розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" ККУ.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Сумська областьвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Сумська область
Внаслідок обстрілів Сумщини за добу загинули три особи, 9 поранених
Зеленський: Операція в Курській області запобігла спробам окупувати Суми
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили чотирьох осіб
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: