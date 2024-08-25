За добу ворог 261 раз бив по Сумщині: четверо цивільних загинуло, 13 – поранених

За добу 24 серпня російські окупанти завдали 261 удар по території Сумської області, внаслідок обстрілів окупантів загинуло 4-ро цивільних та 13 людей постраждали.

Джерело: відділ комунікації поліції Сумської області

Дослівно: "Минулої доби ворог завдав 261 удар по території Сумської області. Загалом 50 населених пунктів піддавалися обстрілам з різних видів зброї.

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Внаслідок обстрілів загинуло четверо цивільних осіб, поранення отримали 13 мирних мешканців".

Деталі: На території області було пошкоджено шість багатоквартирних будинків, 26 приватних житлових будинків, будівлю навчального закладу, господарчі споруди, легкові автомобілі, газопровід, магазини, відбулось загоряння сухостою площею близько 2 га.

За даними фактами слідчими поліції розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" ККУ.