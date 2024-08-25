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За сутки враг 261 раз бил по Сумщине: четверо гражданских погибли, 13 – раненых

Алена МазуренкоВоскресенье, 25 августа 2024, 12:20
За сутки враг 261 раз бил по Сумщине: четверо гражданских погибли, 13 – раненых
фото: Сумская полиция

За сутки 24 августа российские оккупанты нанесли 261 удар по территории Сумской области, в результате обстрелов оккупантов погибли 4-ро гражданских и 13 человек пострадали.

Источник: отдел коммуникации полиции Сумской области

Дословно: "За прошедшие сутки враг нанес 261 удар по территории Сумской области. Всего 50 населенных пунктов подвергались обстрелам из различных видов оружия.

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В результате обстрелов погибли четверо гражданских лиц, ранения получили 13 мирных жителей".

Детали: На территории области были повреждены шесть многоквартирных домов, 26 частных жилых домов, здание учебного заведения, хозяйственные постройки, легковые автомобили, газопровод, магазины, произошло возгорание сухостоя площадью около 2 га.

По данным фактам следователями полиции начаты уголовные производства по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УКУ.

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Сумская областьвойнаобстрел
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