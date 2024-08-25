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На агрегатному заводі у Вовчанську вже кілька місяців заблоковані окупанти

Альона Мазуренко Неділя, 25 серпня 2024, 13:01
На агрегатному заводі у Вовчанську вже кілька місяців заблоковані окупанти

На агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області залишаються російські військові, які заблоковані там вже декілька місяців.

Джерело: речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Для виконання завдань логістики вони (окупанти, - ред.) використовують безпілотники. Саме ними вони доставляють воду, доставляють боєкомплекти та медикаменти. Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі...

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На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які можуть спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань".

Деталі: Він додав, що на заводі вже декілька місяців перебуває російський підрозділ, але вони заблоковані українськими військами.

Крім того, за словами Саранцева, вони обмежені в своїх діях і отримують допомогу виключно через дрони.

Харківська областьвійна
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