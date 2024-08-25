На агрегатном заводе в Волчанске уже несколько месяцев заблокированы оккупанты
На агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области остаются российские военные, которые заблокированы там уже несколько месяцев.
Источник: представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона
Прямая речь: "Для выполнения задач логистики они (оккупанты, - ред.) используют беспилотники. В частности, так происходит на заблокированном участке в районе Волчанска, то есть на агрегатном заводе...
В самом начале там было около 40 военнослужащих. Они там несут потери. Есть у них и погибшие, и раненые. Есть раненые лежачие, есть раненые те, которые могут способны вести бой. Определенное количество их там остается, точную цифру я не могу сказать по определенным соображениям".
Детали: Он добавил, что на заводе уже несколько месяцев находится российское подразделение, но они заблокированы украинскими войсками..
Кроме того, по словам Саранцева, они ограничены в своих действиях и получают помощь исключительно через дроны.