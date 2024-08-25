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Росіяни обстріляли Херсонщину: загинули двоє чоловіків

Альона Мазуренко Неділя, 25 серпня 2024, 13:55
Росіяни обстріляли Херсонщину: загинули двоє чоловіків
фото: поліція Херсонщини

Російські окупанти зранку обстріляли Херсон, у Дніпровському районі внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє чоловіків.

Джерело: відділ комунікації поліції Херсонської області

Дослівно: "Вранці російські військові обстріляли з артилерії обласний центр. У Дніпровському районі травми несумісні з життям отримали двоє чоловіків.

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Також постраждав однорічний хлопчик. Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму та уламкове поранення лівої кісті.

Крім цього, травми отримали 66-річний та 77 річний місцеві жителі, їх госпіталізовано. Пошкоджень зазнали сім приватних будинків".

Деталі: Внаслідок нічного ворожого артилерійського обстрілу прибережного району пошкоджено чотири приватні будинки. Також із-під завалів деблокували тіло 62-річної місцевої жительки.

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У Антонівці в результаті артилерійського обстрілу отримав поранення 63-річний чоловік.

У Білозерці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу снаряд влучив у житловий будинок, де отримала осколкові поранення 66-річна жінка. Пошкоджено ще два приватні будинки та автомобіль.

В Антонівці росіяни скинули боєприпас із дрона на зупинку. Від вибуху постраждала 61-річна жінка.

Загалом поліція зафіксувала, що за минулу добу на Херсонщині троє людей загинули та шестеро поранені, серед яких однорічний хлопчик.

 

Повідомляється, що за минулу добу поліція відреагувала на 285 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 22 провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" ККУ.

Херсонська областьобстрілРосія
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