Россияне обстреляли Херсонскую область: погибли двое мужчин

Российские оккупанты утром обстреляли Херсон, в Днепровском районе в результате вражеского обстрела погибли двое мужчин.

Источник: отдел коммуникации полиции Херсонской области

Дословно: "Утром российские военные обстреляли из артиллерии областной центр. В Днепровском районе травмы несовместимые с жизнью получили двое мужчин.

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Также пострадал годовалый мальчик. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение левой кисти.

Кроме этого, травмы получили 66-летний и 77 летний местные жители, они госпитализированы. Повреждения получили семь частных домов".

Детали: В результате ночного вражеского артиллерийского обстрела прибрежного района повреждены четыре частных дома. Также из-под завалов деблокировали тело 62-летней местной жительницы.

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В Антоновке в результате артиллерийского обстрела получил ранения 63-летний мужчина.

В Белозерке в результате вражеского артиллерийского обстрела снаряд попал в жилой дом, где получила осколочные ранения 66-летняя женщина. Повреждены еще два частных дома и автомобиль.

В Антоновке россияне сбросили боеприпас с дрона на остановку. От взрыва пострадала 61-летняя женщина.

В общем полиция зафиксировала, что за минувшие сутки на Херсонщине три человека погибли и шесть ранены, среди которых годовалый мальчик.

Сообщается, что за минувшие сутки полиция отреагировала на 285 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто 22 производства по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УКУ.