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Зеленський пропонує Індії провести другий Саміт миру, але є умова

Катерина ТищенкоНеділя, 25 серпня 2024, 17:08
Зеленський пропонує Індії провести другий Саміт миру, але є умова
Зеленський і Моді 23 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський виступає за проведення другого Саміту миру в одній з країн Глобального півдня й запропонував його провести Індії.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю представникам індійських ЗМІ, поширеному пресслужбою президента в неділю

Пряма мова: "Я дійсно вважаю, що другий Саміт миру повинен бути в одній з країн, бажано, Глобального півдня. І ми дуже відкриті. Є країни, такі як Саудівська Аравія, Катар, як Туреччина (Швейцарія також, але це інший напрямок), з якими ми ведемо перемовини щодо другого саміту.

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Я абсолютно підтримую і поділився цим з прем'єр-міністром Моді, щоб провести Глобальний саміт миру в Індії. Це велика країна, велика демократія.

Але я хочу бути відвертим. Це стосується не тільки Індії, але будь-якої держави, яка б позитивно ставилася до прийняття саміту – ми не зможемо провести Саміт миру в країні, яка поки не приєдналася до комюніке саміту. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно".

Деталі: Зеленський розповів, що обговорював із індійським прем'єром Нарендрою Моді всі питання комюніке першого Саміту миру і всі питання, які там обговорювалися.

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Пряма мова: "Що стосується дітей. Є кілька країн, які хочуть допомагати в цьому питанні. Їх ніколи не буде достатньо. Ми з задоволенням, якщо Індія доєднається до цього пункту формули – повернення дітей, до гуманітарного. З точки зору нейтральності вашого статусу.

Хоча жоден з пунктів і жоден з тих сигналів, які були на саміті, не стосується зброї. Тому я думаю, що Індія може обрати будь-який з цих пунктів, доєднатися до будь-якої тематики і може приходити зі своїм баченням, зі своїми поглядами, тощо. Ми готові до відкритого чесного діалогу".

ЗеленськийІндіяформула миру
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