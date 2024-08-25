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Зеленский предлагает Индии провести второй Саммит мира, но есть условие

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 17:08
Зеленский предлагает Индии провести второй Саммит мира, но есть условие
Зеленский и Моди 23 августа, фото ОП

Президент Владимир Зеленский выступает за проведение второго Саммита мира в одной из стран Глобального юга и предложил его провести Индии.

Источник: Зеленский в интервью представителям индийских СМИ, распространенном пресс-службой президента в воскресенье

Прямая речь: "Я действительно считаю, что второй Саммит мира должен быть в одной из стран, желательно, Глобального юга. И мы очень открыты. Есть страны, такие как Саудовская Аравия, Катар, как Турция (Швейцария также, но это другое направление), с которыми мы ведем переговоры относительно второго саммита.

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Я абсолютно поддерживаю и поделился этим с премьер-министром Моди, чтобы провести Глобальный саммит мира в Индии. Это большая страна, большая демократия.

Но я хочу быть откровенным. Это касается не только Индии, но любого государства, которое бы положительно относилось к принятию саммита – мы не сможем провести Саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике саммита. Никто ни на кого не давит, но это логично".

Детали: Зеленский рассказал, что обсуждал с индийским премьером Нарендрой Моди все вопросы коммюнике первого Саммита мира и все вопросы, которые там обсуждались.

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Прямая речь: "Что касается детей. Есть несколько стран, которые хотят помогать в этом вопросе. Их никогда не будет достаточно. Мы с удовольствием, если Индия присоединится к этому пункту формулы – возвращение детей, к гуманитарному. С точки зрения нейтральности вашего статуса.

Хотя ни один из пунктов и ни один из тех сигналов, которые были на саммите, не касается оружия. Поэтому я думаю, что Индия может выбрать любой из этих пунктов, присоединиться к любой тематике и может приходить со своим видением, со своими взглядами и тому подобное. Мы готовы к открытому честному диалогу".

ЗеленскийИндияформула мира
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