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Росіяни вдарили по селищу на Сумщині: двоє загиблих і двоє поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 25 серпня 2024, 20:11
Росіяни вдарили по селищу на Сумщині: двоє загиблих і двоє поранених
пошкоджена багатоповерхівка в селищі Свеса, фото прокуратури

Внаслідок авіаудару російських військ селищу Свеса Шосткинського району Сумщини пошкоджено багатоквартирний будинок, двоє людей загинули і двоє дістали поранень.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, Офіс генерального прокурора

Дослівно ОВА: "Сьогодні вдень, 25 серпня, ворог здійснив авіаудар по Свеській громаді Шосткинського району. Зафіксовано три вибухи.

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Пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці працюють всі необхідні служби.

Попередньо, є загиблі та поранені люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються".

Оновлено: Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що внаслідок удару КАБами по селищу Свеса на Сумщині загинули двоє людей – водій та пасажирка, які їхали на мотоциклі. Двоє осіб у пошкодженому будинку дістали поранень.

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Дослівно ОГП: "За даними слідства, 25 серпня 2024 року близько 15:00 ворог, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинув керовані авіаційні бомби на житловий квартал селища Свеса Шосткинського району Сумської області.

Внаслідок ворожої атаки загинули водій та пасажирка, які їхали на мотоциклі. Двоє мешканців пʼятиповерхового будинку отримали поранення".

Сумська областьвійна
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