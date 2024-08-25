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Россияне ударили по поселку на Сумщине: двое погибших и двое раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 20:11
Россияне ударили по поселку на Сумщине: двое погибших и двое раненых
поврежденная многоэтажка в поселке Свесса, фото прокуратуры

В результате авиаудара российских войск по поселку Свесса Шосткинского района Сумской области поврежден многоквартирный дом, два человека погибли и два получили ранения.

Источник: Сумская областная военная администрация, Офис генерального прокурора

Дословно ОВА: "Сегодня днем, 25 августа, враг совершил авиаудар по Свесской общине Шосткинского района. Зафиксировано три взрыва.

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Поврежден многоквартирный дом. На месте работают все необходимые службы.

Предварительно, есть погибшие и раненые люди. Последствия вражеской атаки уточняются".

Обновлено: Позже Офис генпрокурора сообщил, что в результате удара КАБами по поселку Свесса на Сумщине погибли два человека - водитель и пассажирка, которые ехали на мотоцикле. Два человека в поврежденном доме получили ранения.

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Дословно ОГП: "По данным следствия, 25 августа 2024 года около 15:00 враг, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, сбросил управляемые авиационные бомбы на жилой квартал поселка Свесса Шосткинского района Сумской области.

В результате вражеской атаки погибли водитель и пассажирка, которые ехали на мотоцикле. Двое жителей пятиэтажного дома получили ранения".

Сумская областьвойна
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