Россияне ударили по поселку на Сумщине: двое погибших и двое раненых
В результате авиаудара российских войск по поселку Свесса Шосткинского района Сумской области поврежден многоквартирный дом, два человека погибли и два получили ранения.
Источник: Сумская областная военная администрация, Офис генерального прокурора
Дословно ОВА: "Сегодня днем, 25 августа, враг совершил авиаудар по Свесской общине Шосткинского района. Зафиксировано три взрыва.
Поврежден многоквартирный дом. На месте работают все необходимые службы.
Предварительно, есть погибшие и раненые люди. Последствия вражеской атаки уточняются".
Обновлено: Позже Офис генпрокурора сообщил, что в результате удара КАБами по поселку Свесса на Сумщине погибли два человека - водитель и пассажирка, которые ехали на мотоцикле. Два человека в поврежденном доме получили ранения.
Дословно ОГП: "По данным следствия, 25 августа 2024 года около 15:00 враг, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, сбросил управляемые авиационные бомбы на жилой квартал поселка Свесса Шосткинского района Сумской области.
В результате вражеской атаки погибли водитель и пассажирка, которые ехали на мотоцикле. Двое жителей пятиэтажного дома получили ранения".