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Зеленський: Я за дипломатію, але не за рахунок 30% наших територій

Катерина ТищенкоНеділя, 25 серпня 2024, 18:14
Зеленський: Я за дипломатію, але не за рахунок 30% наших територій
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна не готова поступатися територією, людьми й цінностями заради миру.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю представникам індійських ЗМІ, опублікованому в неділю

Пряма мова: "Третій аспект – це шлях до миру. Ми також говорили про це з паном прем'єр міністром (Нарендрою Моді – ред.). Звичайно, він говорив про мир, і ми будемо раді обговорити його ідеї, будемо раді поговорити про це.

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Але ми не готові використовувати наші території як один з варіантів пропозицій. Ми не міняємо людей на пропозиції й території на пропозиції, наші цінності й нашу свободу, і нашу демократію. Цим ми не готові жертвувати. Решта аспектів – ми можемо говорити, шукати якісь варіанти…".

Деталі: Водночас Зеленський висловив переконання, що російський правитель Володимир Путін не хоче миру.

Він додав, що на сьогодні все, що лунає від представників різних країн щодо врегулювання війни в Україні – це "політичні заяви, це не шлях, не конкретика". За його словами, "немає ні в кого жодного плану".

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"Коли ви кажете "дипломатія" – я тільки за, але я хотів би побачити конкретні кроки, і щоб це було не за рахунок 30% нашої держави і не за рахунок нашого населення. Якщо є такий план – ми тільки за", – додав Зеленський.

Зеленськийпереговоривійна
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