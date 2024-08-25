Зеленский: Я за дипломатию, но не за счет 30% наших территорий

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина не готова уступать территорию, людей и ценности ради мира.

Источник: Зеленский в интервью представителям индийских СМИ, опубликованном в воскресенье

Прямая речь: "Третий аспект – это путь к миру. Мы также говорили об этом с господином премьер министром (Нарендрой Моди – ред.). Конечно, он говорил о мире, и мы будем рады обсудить его идеи, будем рады поговорить об этом.

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Но мы не готовы использовать наши территории как один из вариантов предложений. Мы не меняем людей на предложения и территории на предложения, наши ценности и нашу свободу, и нашу демократию. Этим мы не готовы жертвовать. Остальные аспекты – мы можем говорить, искать какие-то варианты...".

Детали: В то же время Зеленский выразил убеждение, что российский правитель Владимир Путин не хочет мира.

Он добавил, что на сегодня все, что звучит от представителей разных стран по урегулированию войны в Украине – это "политические заявления, это не путь, не конкретика". По его словам, "нет ни у кого никакого плана".

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"Когда вы говорите "дипломатия" – я только за, но я хотел бы увидеть конкретные шаги, и чтобы это было не за счет 30% нашего государства и не за счет нашего населения. Если есть такой план – мы только за", – добавил Зеленский.