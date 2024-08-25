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У Херсоні росіяни вбили чоловіка й поранили ще двох людей, в Антонівці хлопець у комі

Катерина ТищенкоНеділя, 25 серпня 2024, 19:51
У Херсоні росіяни вбили чоловіка й поранили ще двох людей, в Антонівці хлопець у комі
ілюстративне фото Getty Images

У неділю в другій половині дня в Херсоні внаслідок ворожих атак загинув чоловік, ще 4 мирних мешканців у місті та області дістали поранень.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: У Херсоні російські війська скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль. Внаслідок ворожого удару травми, несумісні з життям, дістав чоловік.

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Також у Дніпровському районі Херсона через атаку російського дрона постраждала місцева жителька. Близько 16:00 під удар ворожого БпЛА потрапила 68-річна жінка. Вона дістала уламкове поранення ноги.

Близько 17:30 через удар російського дрона у Херсоні постраждав 44-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення руки. Потерпілого госпіталізували.

Крім того, внаслідок обстрілу Антонівки серйозно постраждав 21-річний хлопець. Лікарі діагностували в нього вибухову та відкриту черепно-мозкову травму, а також мозкову кому. Медики борються за життя потерпілого.

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Разом з тим, госпіталізовано жителя Садового, який постраждав через атаку російського дрона. У момент удару ворожого БпЛА 51-річний чоловік перебував на подвірʼї власного будинку. Він дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення голови.

Херсонська областьвійна
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