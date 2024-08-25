В Херсоне россияне убили мужчину и ранили еще двух людей, в Антоновке парень в коме

В воскресенье во второй половине дня в Херсоне в результате вражеских атак погиб мужчина, еще 4 мирных жителей в городе и области получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В Херсоне российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль. В результате вражеского удара травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина.

Реклама:

Также в Днепровском районе Херсона из-за атаки российского дрона пострадала местная жительница. Около 16:00 под удар вражеского БпЛА попала 68-летняя женщина. Она получила осколочное ранение ноги.

Около 17:30 из-за удара российского дрона в Херсоне пострадал 44-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочное ранение руки. Пострадавшего госпитализировали.

Кроме того, в результате обстрела Антоновки серьезно пострадал 21-летний парень. Врачи диагностировали у него взрывную и открытую черепно-мозговую травму, а также мозговую кому. Медики борются за жизнь пострадавшего.

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем, госпитализирован житель Садового, который пострадал из-за атаки российского дрона. В момент удара вражеского БпЛА 51-летний мужчина находился во дворе собственного дома. Он получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения головы.