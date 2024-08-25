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МЗС: Білоруси зосереджують війська біля України, там помічені "вагнерівці"

Катерина ТищенкоНеділя, 25 серпня 2024, 20:44
МЗС: Білоруси зосереджують війська біля України, там помічені вагнерівці
Олександр Лукашенко і військові, ілюстративне фото AFP via Getty Images

Міністерство закордонних справ України заявило про зосередження значної кількості особового складу і техніки збройних сил Білорусі біля кордону з Україною під виглядом навчань, а також про присутність там колишніх "вагнерівців", і закликало не робити трагічних помилок під тиском Москви.

Джерело: заява МЗС України щодо недружніх дій Білорусі, опублікована на сайті міністерства

Дослівно: "За даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер".

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Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили – припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню".

Деталі: У МЗС наголосили, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу.

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"Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України", – підкреслили в міністерстві.

Передісторія:

  • 18 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії через те, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових.
  • Перед цим Лукашенко заявляв, що Росія в разі агресії щодо Білорусії введе в країну свої війська для надання військової підтримки.

МЗСБілорусьВагнерЗбройні сили
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