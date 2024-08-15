Лукашенко: Якщо наші кордони порушать, Росія введе у Білорусь свої війська
Четвер, 15 серпня 2024, 17:08
Росія в разі агресії щодо Білорусії введе в країну свої війська для надання військової підтримки, заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Джерело: Лукашенко в інтерв'ю для телеканала "Россия", слова якого наводить держагентство "Белта"
Пряма мова: "Росія, за нашим договором, вводить свої підрозділи (у випадку агресії – ред.) - вони визначені, які армії - у Білорусь. Ми приймаємо перший удар, а далі в резерві нас підстраховує Росія".
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Деталі: Лукашенко також заявив, що Білорусь не збирається застосовувати ядерну зброю доти, доки не будуть порушені її держкордони.
Передісторія:
- У серпні 2023 року керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що Росія доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, але використати їх не вийде.
- Також Лукашенко заявив, що треба сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні, бо "вона нікому не потрібна".