Лукашенко: Якщо наші кордони порушать, Росія введе у Білорусь свої війська

Росія в разі агресії щодо Білорусії введе в країну свої війська для надання військової підтримки, заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю для телеканала "Россия", слова якого наводить держагентство "Белта"

Пряма мова: "Росія, за нашим договором, вводить свої підрозділи (у випадку агресії – ред.) - вони визначені, які армії - у Білорусь. Ми приймаємо перший удар, а далі в резерві нас підстраховує Росія".

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Деталі: Лукашенко також заявив, що Білорусь не збирається застосовувати ядерну зброю доти, доки не будуть порушені її держкордони.

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