МИД: Белорусы сосредотачивают войска возле Украины, там замечены "вагнеровцы"

Министерство иностранных дел Украины заявило о сосредоточении значительного количества личного состава и техники вооруженных сил Беларуси у границы с Украиной под видом учений, а также о присутствии там бывших "вагнеровцев", и призвало не делать трагических ошибок под давлением Москвы.

Источник: заявление МИД Украины относительно недружественных действий Беларуси, опубликованное на сайте министерства

Дословно: "По данным разведывательных органов Украины, вооруженные силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины. Также зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер".

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Проведение учений в приграничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС, создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

Призываем должностных лиц Республики Беларусь не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы – прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня".

Детали: В МИД отметили, что Украина никогда не делала и не собирается делать никаких недружественных действий против белорусского народа.

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"Предостерегаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули в министерстве.

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