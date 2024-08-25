У Курській області взято під контроль ще два населені пункти – Зеленський
Неділя, 25 серпня 2024, 21:38
Президент Володимир Зеленський заявив про просування українських сил в Курській області РФ та взяття під контроль ще двох населених пунктів.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Говорив щойно із головкомом Сирським. Є просування наше в Курській області, від 1 до 3 кілометрів, взяли під контроль ще два населені пункти, тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного пункту".
Реклама:
Деталі: Зеленський зазначив, що вони з Сирським також обговорили захисні дії Сил оборони на Донеччині.
"Найбільше уваги – Новогродівка, Водяне, найбільше штурмів", – прокоментував президент.