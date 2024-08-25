У Курській області взято під контроль ще два населені пункти – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про просування українських сил в Курській області РФ та взяття під контроль ще двох населених пунктів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Говорив щойно із головкомом Сирським. Є просування наше в Курській області, від 1 до 3 кілометрів, взяли під контроль ще два населені пункти, тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного пункту".

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Деталі: Зеленський зазначив, що вони з Сирським також обговорили захисні дії Сил оборони на Донеччині.

"Найбільше уваги – Новогродівка, Водяне, найбільше штурмів", – прокоментував президент.