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В Курской области взяты под контроль еще два населенных пункта – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 21:38
В Курской области взяты под контроль еще два населенных пункта – Зеленский
Зеленский и Сырский, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил о продвижении украинских сил в Курской области РФ и взятии под контроль еще двух населенных пунктов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Говорил только что с главкомом Сырским. Есть продвижение наше в Курской области, от 1 до 3 километров, взяли под контроль еще два населенных пункта, продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Есть пополнение обменного пункта".

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Детали: Зеленский отметил, что они с Сырским также обсудили защитные действия Сил обороны в Донецкой области.

"Больше всего внимания – Новогродовка, Водяное, больше всего штурмов", – прокомментировал президент.

ЗеленскийКурская область война
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