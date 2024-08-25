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Зеленський дорікнув партнерам за "оборонні пакети, які місяцями не реалізуються"

Катерина ТищенкоНеділя, 25 серпня 2024, 22:15
Зеленський дорікнув партнерам за оборонні пакети, які місяцями не реалізуються
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів у повному обсязі й вчасно виконувати домовленості щодо постачань зброї та систем ППО для України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Потрібно, щоб не було будь-яких затримок у логістиці для нашої оборони. Щоб наші воїни могли діяти саме так, як вимагає фронт.

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Наразі ми маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів для України, які місяцями не реалізуються повністю. Ми маємо також і домовленості щодо ППО, які досі на стадії виконання. І це особливо важливо напередодні навчального року".

Деталі: Зеленський наголосив, що "час означає втрати" і "що довше ми змушені очікувати, то більше шкоди встигне завдати Росія".

"І всі наші розмови з лідерами, усі перемовини – саме про це. Про швидкість і силу спільних рішень. Про виконання наших домовленостей. Жодного дня світ не має забувати, що разом ми сильніші, ніж будь-який терорист. Але для цього потрібно робити справді все, щоб терорист програв", – сказав він.

Зеленськийдопомога Україні
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