Зеленский упрекнул партнеров за "оборонные пакеты, которые месяцами не реализуются"
Президент Владимир Зеленский призвал партнеров в полном объеме и вовремя выполнять договоренности по поставкам оружия и систем ПВО для Украины.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Нужно, чтобы не было каких-либо задержек в логистике для нашей обороны. Чтобы наши воины могли действовать именно так, как требует фронт.
Сейчас мы имеем некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров для Украины, которые месяцами не реализуются полностью. Мы имеем также и договоренности по ПВО, которые до сих пор на стадии выполнения. И это особенно важно накануне учебного года".
Детали: Зеленский отметил, что "время означает потери" и "чем дольше мы вынуждены ожидать, тем больше вреда успеет нанести Россия".
"И все наши разговоры с лидерами, все переговоры – именно об этом. О скорости и силе совместных решений. О выполнении наших договоренностей. Ни дня мир не должен забывать, что вместе мы сильнее, чем любой террорист. Но для этого нужно делать действительно все, чтобы террорист проиграл", – сказал он.