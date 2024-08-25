Зеленский упрекнул партнеров за "оборонные пакеты, которые месяцами не реализуются"

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров в полном объеме и вовремя выполнять договоренности по поставкам оружия и систем ПВО для Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Нужно, чтобы не было каких-либо задержек в логистике для нашей обороны. Чтобы наши воины могли действовать именно так, как требует фронт.

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Сейчас мы имеем некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров для Украины, которые месяцами не реализуются полностью. Мы имеем также и договоренности по ПВО, которые до сих пор на стадии выполнения. И это особенно важно накануне учебного года".

Детали: Зеленский отметил, что "время означает потери" и "чем дольше мы вынуждены ожидать, тем больше вреда успеет нанести Россия".

"И все наши разговоры с лидерами, все переговоры – именно об этом. О скорости и силе совместных решений. О выполнении наших договоренностей. Ни дня мир не должен забывать, что вместе мы сильнее, чем любой террорист. Но для этого нужно делать действительно все, чтобы террорист проиграл", – сказал он.