Паризький суд продовжив Дурову термін утримання під вартою

Паризький суд продовжив термін утримання під вартою співзасновнику Telegram Павлу Дурову: він проведе під арештом ще 48 годин.

Джерело: AFP

Деталі: Таким чином, термін утримання під вартою збільшився до 96 годин. За час, що залишився, Дурову мають пред'явити обвинувачення або випустити на свободу.

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Водночас у низці випадків, які передбачають розслідування особливо тяжких злочинів, у Франції можливе продовження арешту до 144 годин.

Крім того, поліція має право утримувати Дурова ще до 20 годин додатково, якщо його буде необхідно доставити в суд.

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