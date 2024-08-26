Паризький суд продовжив Дурову термін утримання під вартою
Понеділок, 26 серпня 2024, 01:38
Паризький суд продовжив термін утримання під вартою співзасновнику Telegram Павлу Дурову: він проведе під арештом ще 48 годин.
Джерело: AFP
Деталі: Таким чином, термін утримання під вартою збільшився до 96 годин. За час, що залишився, Дурову мають пред'явити обвинувачення або випустити на свободу.
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Водночас у низці випадків, які передбачають розслідування особливо тяжких злочинів, у Франції можливе продовження арешту до 144 годин.
Крім того, поліція має право утримувати Дурова ще до 20 годин додатково, якщо його буде необхідно доставити в суд.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Дурова затримали у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа.
- Слідчі вважають, що відсутність у Дурова співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Telegram, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства, йдеться в публікації.
- У Франції звинувачують Дурова в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання Telegram обміну повідомленнями своїми підписниками, не здійснював модерацію сервісу і не співпрацював зі слідством.