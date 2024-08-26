Парижский суд продлил Дурову срок содержания под стражей

Парижский суд продлил срок содержания под стражей сооснователю Telegram Павлу Дурову: он проведет под арестом еще 48 часов.

Источник: AFP

Детали: Таким образом, срок содержания под стражей увеличился до 96 часов. За оставшееся время Дурову должны предъявить обвинение или выпустить на свободу.

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В то же время в ряде случаев, которые предусматривают расследование особо тяжких преступлений, во Франции возможно продление ареста до 144 часов.

Кроме того, полиция имеет право удерживать Дурова еще до 20 часов дополнительно, если его будет необходимо доставить в суд.

Напомним:

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