Парижский суд продлил Дурову срок содержания под стражей
Понедельник, 26 августа 2024, 01:38
Парижский суд продлил срок содержания под стражей сооснователю Telegram Павлу Дурову: он проведет под арестом еще 48 часов.
Источник: AFP
Детали: Таким образом, срок содержания под стражей увеличился до 96 часов. За оставшееся время Дурову должны предъявить обвинение или выпустить на свободу.
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В то же время в ряде случаев, которые предусматривают расследование особо тяжких преступлений, во Франции возможно продление ареста до 144 часов.
Кроме того, полиция имеет право удерживать Дурова еще до 20 часов дополнительно, если его будет необходимо доставить в суд.
Напомним:
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- Дурова задержали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.
- Следователи считают, что отсутствие у Дурова сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты, которые предлагает Telegram, делают его соучастником наркоторговли, педофильских преступлений и мошенничества, говорится в публикации.
- Во Франции обвиняют Дурова в том, что он не принял меры против преступного использования Telegram обмена сообщениями своими подписчиками, не осуществлял модерацию сервиса и не сотрудничал со следствием.