На Київщині ППО працювала по безпілотниках

У ніч на 26 серпня у Київській області протиповітряна оборона працювала по ворожих безпілотниках.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

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Деталі: Місцева влада нагадала, що фотографувати та знімати роботу військових не потрібно.

Доповнено: Начальник КМВА Сергій Попко також повідомив, що в області та на підступах до Києва працює ППО. Він попросив людей перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

О 3.33 пролунав відбій тривоги.