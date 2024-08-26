Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Київщині ППО працювала по безпілотниках

Олена ІвашківПонеділок, 26 серпня 2024, 03:08
На Київщині ППО працювала по безпілотниках
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 26 серпня у Київській області протиповітряна оборона працювала по ворожих безпілотниках.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

Реклама:

Деталі: Місцева влада нагадала, що фотографувати та знімати роботу військових не потрібно.

Доповнено: Начальник КМВА Сергій Попко також повідомив, що в області та на підступах до Києва працює ППО. Він попросив людей перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

О 3.33 пролунав відбій тривоги.

ППОКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
ППО
У Києві працює ППО, триває масована атака РФ, вибухи в багатьох містах
Зеленський про Курську область: потужне ППО є біля дач Путіна, а там не було
РФ уночі атакувала Україну двома "Іскандерами" та 16-ма "Шахедами"
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: