На Київщині ППО працювала по безпілотниках
Понеділок, 26 серпня 2024, 03:08
У ніч на 26 серпня у Київській області протиповітряна оборона працювала по ворожих безпілотниках.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".
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Деталі: Місцева влада нагадала, що фотографувати та знімати роботу військових не потрібно.
Доповнено: Начальник КМВА Сергій Попко також повідомив, що в області та на підступах до Києва працює ППО. Він попросив людей перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
О 3.33 пролунав відбій тривоги.