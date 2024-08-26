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На Киевщине ПВО работала по беспилотникам

Алена ИвашкивПонедельник, 26 августа 2024, 03:08
На Киевщине ПВО работала по беспилотникам
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 26 августа в Киевской области противовоздушная оборона работала по вражеским беспилотникам.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: Местные власти напомнили, что фотографировать и снимать работу военных не нужно.

Дополнено: Начальник КГВА Сергей Попко также сообщил, что в области и на подступах к Киеву работает ПВО. Он попросил людей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В 3.33 раздался отбой тревоги.

ПВОКиевская область
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