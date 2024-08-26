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Аналітики ISW встановили, звідки Росія перекинула війська на Курщину

Олена ІвашківПонеділок, 26 серпня 2024, 04:00
Аналітики ISW встановили, звідки Росія перекинула війська на Курщину
КПП "Суджа" на українсько-російському кордоні, фото: KIRILL CHUBOTIN / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Російські військові перекидають сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні на лінію фронту в Курській області. Зокрема, там фіксували військових, які раніше були на Харківському та Сіверському напрямках та в районі Часового Яру.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: ISW спостерігав за бойовими діями 810-ї морської піхотної бригади, 155-ї морської піхотної бригади та 11-ї бригади ПДВ у Курській області, а також бачила докази того, що російське військове командування нещодавно передислокувало підрозділи 56-го полку ПДВ з району Роботине на заході Запорізької області до Курської області. 

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ISW ще не бачив повідомлень про бойові дії 51-го полку ПДВ у Курській області, але той факт, що командир 51-го полку ПДВ доповідав Путіну разом з командирами інших частин, які нещодавно передислокували свої підрозділи до Курської області, дозволяє припустити, що підрозділи 51-го полку ПДВ, ймовірно, також передислокувалися в цей район. 

Підрозділи 51-го полку ПДВ передислокували в Курську область з Сіверського напрямку разом з іншими підрозділами 106-ї дивізії ПДВ.

Також Росія передислокувала підрозділи 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад з лінії фронту на півночі Харківської області та, ймовірно, передислокувала підрозділи 11-ї бригади ПДВ з району Часового Яру. 

ВІДЕО ДНЯ

Російське військове командування чинить опір передислокації сил з пріоритетного Покровського напрямку в Донецькій області і, ймовірно, продовжить перекидати сили з менш пріоритетних в інших частинах театру воєнних дій для оборони в Курській області.

Ключові висновки ISW за 25 серпня:

  • Російські військові блогери стверджують, що російські війська нещодавно відновили втрачені позиції в Курській області на тлі повідомлень про продовження українських обстрілів у цьому районі 25 серпня.
  • Російські військові, ймовірно, продовжують перекидати сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні на лінію фронту в Курській області.
  • Французька влада заарештувала засновника Telegram Павла Дурова 24 серпня, що викликало занепокоєння серед російських ультранаціоналістичних військових блогерів щодо їхньої можливості вільно висвітлювати війну в Україні. Однак ISW не бачить жодних прямих доказів того, що арешт Дурова вплине на роботу Telegram у найближчій перспективі.
  • Російські військові блогери відреагували на арешт Дурова, зосередившись на тому, як російські солдати покладаються на спеціальні засоби зв'язку, включаючи Telegram, для організації операцій в Україні, і закликали російське військове командування створити адекватну офіційну систему зв'язку.
  • Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу і в межах Торецька та на південний захід від Донецька.

Курська область
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