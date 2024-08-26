Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Аналитики ISW установили, откуда Россия перебросила войска на Курщину

Алена ИвашкивПонедельник, 26 августа 2024, 04:00
Аналитики ISW установили, откуда Россия перебросила войска на Курщину
КПП «Суджа» на украинско-российском кордоне, фото: KIRILL CHUBOTIN / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Российские военные перебрасывают силы с менее приоритетных участков фронта в Украине на линию фронта в Курской области. В частности, там фиксировали военных, которые ранее были на Харьковском и Северском направлениях и в районе Часового Яра.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: ISW наблюдал за боевыми действиями 810-й морской пехотной бригады, 155-й морской пехотной бригады и 11-й бригады ВДВ в Курской области, а также видел доказательства того, что российское военное командование недавно передислоцировало подразделения 56-го полка ВДВ из района Роботино на западе Запорожской области в Курскую область. 

Реклама:

ISW еще не видел сообщений о боевых действиях 51-го полка ВДВ в Курской области, но тот факт, что командир 51-го полка ВДВ докладывал Путину вместе с командирами других частей, которые недавно передислоцировали свои подразделения в Курскую область, позволяет предположить, что подразделения 51-го полка ВДВ, вероятно, также передислоцировались в этот район. 

Подразделения 51-го полка ВДВ передислоцировали в Курскую область с Северского направления вместе с другими подразделениями 106-й дивизии ВДВ.

Также Россия передислоцировала подразделения 810-й и 155-й морских пехотных бригад с линии фронта на севере Харьковской области и, вероятно, передислоцировала подразделения 11-й бригады ВДВ из района Часового Яра. 

ВИДЕО ДНЯ

Российское военное командование сопротивляется передислокации сил с приоритетного Покровского направления в Донецкой области и, вероятно, продолжит перебрасывать силы с менее приоритетных в других частях театра военных действий для обороны в Курской области.

Ключевые выводы ISW за 25 августа:

  • Российские военные блогеры утверждают, что российские войска недавно восстановили утраченные позиции в Курской области на фоне сообщений о продолжении украинских обстрелов в этом районе 25 августа.
  • Российские военные, вероятно, продолжают перебрасывать силы с менее приоритетных участков фронта в Украине на линию фронта в Курской области.
  • Французские власти арестовали основателя Telegram Павла Дурова 24 августа, что вызвало беспокойство среди российских ультранационалистических военных блогеров относительно их возможности свободно освещать войну в Украине. Однако ISW не видит никаких прямых доказательств того, что арест Дурова повлияет на работу Telegram в ближайшей перспективе.
  • Российские военные блогеры отреагировали на арест Дурова, сосредоточившись на том, как российские солдаты полагаются на специальные средства связи, включая Telegram, для организации операций в Украине, и призвали российское военное командование создать адекватную официальную систему связи.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи и в пределах Торецка и к юго-западу от Донецка.

Курская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
WP: в Курской области в плен попали по меньшей мере 247 российских солдат
В России взлетели 11 бомбардировщиков Ту-95
Россияне запустили «Шахеды»: в стране масштабная тревога
Киевская МВА: город отразил первую волну "Шахедов"
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: