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Київська МВА: місто відбило першу хвилю "Шахедів"

Олена ІвашківПонеділок, 26 серпня 2024, 05:43
Київська МВА: місто відбило першу хвилю Шахедів
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 26 серпня протиповітряна оборона знищила до десятка безпілотників ще на підступах до Києва. У столиці немає руйнувань та потерпілих.

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram

Деталі: Як йдеться у повідомленні, дрони росіяни запустили з території Курської області, безпілотники пролетіли Сумську та Чернігівську області і заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків.  

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Силами і засобами протиповітряної оборони до десятка БпЛА були знищені ще на підступах до міста. Тип та кількість у своїх  звітах точно вкажуть Повітряні сили.

Доповнено: Близько 6.00 у Київ та область атакували нові групи безпілотників.

безпілотникиШахедКиївповітряна тривога
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