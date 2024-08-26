Київська МВА: місто відбило першу хвилю "Шахедів"
Понеділок, 26 серпня 2024, 05:43
У ніч на 26 серпня протиповітряна оборона знищила до десятка безпілотників ще на підступах до Києва. У столиці немає руйнувань та потерпілих.
Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram
Деталі: Як йдеться у повідомленні, дрони росіяни запустили з території Курської області, безпілотники пролетіли Сумську та Чернігівську області і заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків.
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Силами і засобами протиповітряної оборони до десятка БпЛА були знищені ще на підступах до міста. Тип та кількість у своїх звітах точно вкажуть Повітряні сили.
Доповнено: Близько 6.00 у Київ та область атакували нові групи безпілотників.