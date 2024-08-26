Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киевская МВА: город отразил первую волну "Шахедов"

Алена ИвашкивПонедельник, 26 августа 2024, 05:43
Киевская МВА: город отразил первую волну Шахедов
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 26 августа противовоздушная оборона уничтожила до десятка беспилотников еще на подступах к Киеву. В столице нет разрушений и пострадавших.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram

Детали: Как говорится в сообщении, дроны россияне запустили с территории Курской области, беспилотники пролетели Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.  

Реклама:

Силами и средствами противовоздушной обороны до десятка БпЛА были уничтожены еще на подступах к городу. Тип и количество в своих отчетах точно укажут Воздушные силы.

Дополено: Около 6.00 в Киев и область атаковали новые группы беспилотников.

беспилотникиШахедКиеввоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
беспилотники
Беспилотники атаковали аэродром "Энгельс", на котором базируются российские бомбардировщики
Россияне запустили «Шахеды»: в стране масштабная тревога
Латвия выделит 20 млн евро для "коалиции дронов" и в 2025 году
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: