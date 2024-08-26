Киевская МВА: город отразил первую волну "Шахедов"

В ночь на 26 августа противовоздушная оборона уничтожила до десятка беспилотников еще на подступах к Киеву. В столице нет разрушений и пострадавших.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram

Детали: Как говорится в сообщении, дроны россияне запустили с территории Курской области, беспилотники пролетели Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.

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Силами и средствами противовоздушной обороны до десятка БпЛА были уничтожены еще на подступах к городу. Тип и количество в своих отчетах точно укажут Воздушные силы.

Дополено: Около 6.00 в Киев и область атаковали новые группы беспилотников.