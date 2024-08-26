Беспилотники атаковали аэродром "Энгельс", на котором базируются российские бомбардировщики

Утром 26 августа российские города Саратов и Энгельс атаковали беспилотники. В Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95, 11 из них в то время взлетели.

Источник: Baza, Mash, Astra

Детали: В Саратове после атаки БПЛА поврежден самый высокий дом - 38-этажка.

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Факт налета дронов утром понедельника подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, "обломки" упали на дом в жилом комплексе "Volga sky". На сайте ЖК указано, что это не только самый высокий дом города, но и "самое высокое здание Поволжья (высота 128,6 м.)".

От дома до воинской части и военного аэродрома в Энгельсе - 12 километров.

ВИДЕО ДНЯ

У Саратові після атаки БПЛА пошкоджено найвищий будинок - 38-поверхівку. pic.twitter.com/LnOQUXJY8l — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 26, 2024

Прямая речь Бусаргина: "Рано утром средствами ПВО ликвидирован БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме".

Карта Astra

Для справки: Города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги.

Дополнено: Позже Минобороны РФ заявило, что за ночь ПВО якобы сбила 20 украинских БпЛА самолетного типа.



Сообщается, что 9 дронов якобы сбили над территорией Саратовской области, 3 – над территорией Курской области, по 2 – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному – над территориями Орловской и Рязанской областей.