ЗСУ за добу відмінусували ще 1 140 окупантів
Понеділок, 26 серпня 2024, 07:40
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 140 загарбників, спалили 47 артилерійських систем та 17 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 608 820 (+1 140) осіб,
- танків – 8 551 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 16 648 (+17) од,
- артилерійських систем – 17 443 (+47) од,
- РСЗВ – 1 172 (+1) од,
- засобів ППО – 937 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 134 (+39) од,
- крилатих ракет – 2 444 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 555 (+80) од,
- спеціальної техніки – 2 941 (+13) од.
Дані уточнюються.