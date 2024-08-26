ВСУ за сутки отминусовали еще 1 140 оккупантов
Понедельник, 26 августа 2024, 07:40
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 140 захватчиков, сожгли 47 артиллерийских систем и 17 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 608 820 (+1 140) человек,
- танков – 8 551 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 16 648 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 17 443 (+47) ед,
- РСЗО – 1 172 (+1) ед,
- средств ПВО – 937 (+1) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 134 (+39) ед,
- крылатых ракет – 2 444 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 555 (+80) ед,
- специальной техники – 2 941 (+13) ед.
Данные уточняются.