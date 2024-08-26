Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки отминусовали еще 1 140 оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 26 августа 2024, 07:40
ВСУ за сутки отминусовали еще 1 140 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 140 захватчиков, сожгли 47 артиллерийских систем и 17 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.08.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 608 820 (+1 140) человек,
  • танков – 8 551 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 648 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 17 443 (+47) ед,
  • РСЗО – 1 172 (+1) ед,
  • средств ПВО – 937 (+1) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 134 (+39) ед,
  • крылатых ракет – 2 444 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 555 (+80) ед,
  • специальной техники – 2 941 (+13) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
Росcия
Беспилотники атаковали аэродром "Энгельс", на котором базируются российские бомбардировщики
Россияне обстреляли Херсонскую область: погибли двое мужчин
Посольство РФ во Франции просит предоставить доступ к Дурову
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: