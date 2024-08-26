У Києві працює ППО, триває масована атака РФ, вибухи в багатьох містах

Поблизу Києва та в столиці працює протиповітряна оборона, чути звуки вибухів, киян закликають залишатись в укриттях.

Джерело: очільник КМВА Сергій Попко в Telegram, Київська обласна адміністрація

Пряма мова Попка: "Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

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Деталі: Жителів Київщини також застерігають, що триває ракетна атака. "Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", йдеться в повідомленні.

Оновлено: О 9 годині у столиці активно працює ППО.

Нагадаємо: Наразі триває масована ракетна атака Росії: по всій Україні - повітряна тривога.

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У Луцьку працювала ППО, вибухи лунають у Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.

Повітряні сили повідомляють про політ повітряних цілей ворога у своїх соцмережах і закликають не виходити з укриттів.

Внаслідок ворожої атаки ушкоджено об’єкт інфраструктури у Луцьку, є інформація про одного загиблого.

При цьому триває атака ворожих дронів-камікадзе. Станом на 9.20 загроза існує для Полтави, Тернополя та Хмельницького.