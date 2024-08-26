У Луцьку пошкоджений об’єкт інфраструктури: є загиблий

У Луцьку у результаті російської ворожої атаки одна людина загинула, повідомив мер.

Джерело: мер Луцька Ігор Поліщук у Telegram

Пряма мова Поліщука: "Внаслідок ворожої атаки ушкоджено об’єкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого".

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Що було раніше: Раніше мер повідомив, що у результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок.

Передісторія: