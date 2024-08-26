У Луцьку пошкоджений об’єкт інфраструктури: є загиблий
Понеділок, 26 серпня 2024, 09:13
У Луцьку у результаті російської ворожої атаки одна людина загинула, повідомив мер.
Джерело: мер Луцька Ігор Поліщук у Telegram
Пряма мова Поліщука: "Внаслідок ворожої атаки ушкоджено об’єкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого".
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Що було раніше: Раніше мер повідомив, що у результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили повідомили про те, що окупанти запустили ракети по території України, також писали, що Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. У соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові, Кривому Розі, Вінниці.
- У Києві, Луцьку працювала ППО, вибухи лунали в Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.