В Киеве работает ПВО, продолжается массированная атака РФ, взрывы во многих городах

Вблизи Киева и в столице работает противовоздушная оборона, слышны звуки взрывов, киевлян призывают оставаться в укрытиях.

Источник: глава КГВА Сергей Попко в Telegram, Киевская областная администрация

Прямая речь: "Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

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Детали: Жителей Киевщины также предостерегают, что продолжается ракетная атака. "Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", говорится в сообщении.

Обновлено: В 9 часов в столице активно работает ПВО.

Напомним: Сейчас продолжается массированная ракетная атака России: по всей Украине - воздушная тревога.

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В Луцке работала ПВО, взрывы раздаются в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.

Воздушные силы сообщают о полете воздушных целей врага в своих соцсетях и призывают не выходить из укрытий.

В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке, есть информация об одном погибшем.

При этом продолжается атака вражеских дронов-камикадзе. По состоянию на 9.20 угроза существует для Полтавы, Тернополя и Хмельницкого.