Чотири станції столичного метро наразі працюють лише як укриття

У Києві потяги метро червоною лінією курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", станції "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють у режимі укриття.

Джерело: столичний метрополітен у соцмережах

Дослівно: "Поїзди метро курсують "червоною" лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"

Реклама:

Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття".

Деталі: Киянам нагадують: під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

У столиці триває повітряна тривога! Залишайтеся в укритті до відбою!

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: На "зеленій" лінії станція "Видубичі" працює в режимі укриття через суттєве збільшення людей



Рух поїздів на зеленій лінії здійснюється: від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".



Станції "Видубичі" та "Славутич" працюють у режимі укриття.