Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чотири станції столичного метро наразі працюють лише як укриття

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 серпня 2024, 10:10
Чотири станції столичного метро наразі працюють лише як укриття
фото КМДА

У Києві потяги метро червоною лінією курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", станції "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють у режимі укриття.

Джерело: столичний метрополітен у соцмережах

Дослівно: "Поїзди метро курсують "червоною" лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"

Реклама:

Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття".

Деталі: Киянам нагадують: під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

У столиці триває повітряна тривога! Залишайтеся в укритті до відбою!

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: На "зеленій" лінії станція "Видубичі" працює в режимі укриття через суттєве збільшення людей

Рух поїздів на зеленій лінії здійснюється: від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Станції "Видубичі" та "Славутич" працюють у режимі укриття.

Київметро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Київ
У Києві виникли проблеми зі світлом
У Києві працює ППО, триває масована атака РФ, вибухи в багатьох містах
Київська МВА: місто відбило першу хвилю "Шахедів"
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: