Четыре станции столичного метро сейчас работают только как укрытие
В Киеве поезда метро по красной линии курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная", станции "Арсенальная" и "Крещатик" работают в режиме укрытия.
Источник: столичный метрополитен в соцсетях
Дословно: "Поезда метро курсируют по „красной" линии от станции „Академгородок" до станции "Театральная".
Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия".
Детали: Киевлянам напоминают: во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.
В столице продолжается воздушная тревога! Оставайтесь в укрытии до отбоя!
Обновлено: На "зеленой" линии станция "Выдубичи" работает в режиме укрытия из-за существенного увеличения людей
Движение поездов на зеленой линии осуществляется: от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".
Станции "Выдубичи" и "Славутич" работают в режиме укрытия.