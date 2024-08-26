Четыре станции столичного метро сейчас работают только как укрытие

В Киеве поезда метро по красной линии курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная", станции "Арсенальная" и "Крещатик" работают в режиме укрытия.

Источник: столичный метрополитен в соцсетях

Дословно: "Поезда метро курсируют по „красной" линии от станции „Академгородок" до станции "Театральная".

Реклама:

Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия".

Детали: Киевлянам напоминают: во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.

В столице продолжается воздушная тревога! Оставайтесь в укрытии до отбоя!

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: На "зеленой" линии станция "Выдубичи" работает в режиме укрытия из-за существенного увеличения людей

Движение поездов на зеленой линии осуществляется: от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Станции "Выдубичи" и "Славутич" работают в режиме укрытия.